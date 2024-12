Cynthia Erivo diz não se importar com atenção dada a Ariana Grande na divulgação de 'Wicked'

(FOLHAPRESS) - Não há espaço para rivalidade feminina nos bastidores de "Wicked", filme que estreou no mês passado e já ostenta o recorde de maior bilheteria de um filme baseado em musical da Broadway em todos os tempos. Ao menos é o que dão a entender Cynthia Erivo e Ariana Grande, as estrelas do longa.

Nas redes sociais, um vídeo que exibia a capa de vários jornais britânicos um dia após o lançamento do filme em Londres viralizou, mostrando que Cynthia, a intérprete da bruxa Elphaba (que é a protagonista) havia sido cortada de várias fotos, em detrimento da cantora pop. À reportagem, as duas envolvidas comentaram o ocorrido e disseram que estão na torcida pelo sucesso uma da outra.

"Estamos juntas nessa, somos um time", afirmou Cynthia, afastando qualquer descontentamento com as capas em que só Ariana apareceu. "Ela fez um belo trabalho e faz parte do filme, por que não deveríamos celebrar o trabalho dela também? Eu ouvi muitas coisas bonitas sobre a minha performance, assim como ela."

"Nós aparecemos em várias capas juntas, ela apareceu em algumas sozinha, e eu também apareci em outras", continua. "E ainda temos muitas capas para aparecer."

Por sua vez, Ariana destaca a importância da amiga, que já foi indicada ao Oscar pelo filme "Harriet", e diz esperar que isso não esteja de fato ocorrendo. "Se tem gente que só está conhecendo a grandeza da Cynthia Erivo, sejam bem-vindos ao clube", diz.

"Acho que, se isso estiver acontecendo, é uma besteira", avalia a popstar. " Cynthia é uma das mais condecoradas, celebradas e formidáveis artistas do nosso tempo. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou grata por dividir tudo isso com ela, porque nos apoiamos a cada passo dessa jornada. E adoro ver o trabalho dela sendo comemorado por seu brilhantismo nesse filme. E adoro ver as pessoas reconhecendo a força que ela tem, porque ela merece mais do que ninguém."

O diretor Jon M. Chu conta que não teve problemas para administrar tanto talento nas gravações. "Bem, esse é o motivo pelo qual contratamos essas pessoas em primeiro lugar", comenta. "Não tinha nada a ver com ser divas ou com fazer algo que parecesse maior do que era. Focamos no trabalho em si em na questão artesanal, não só com os atores, mas com o design de produção, figurinos, coreografia, câmeras... E acho que todos viraram crianças de novo. Estávamos só brincando no quintal e tentando fazer o melhor que podíamos."

Com uma das maiores bilheterias do ano, já dá para falar que deu certo. E não só com o público, já que o filme e suas atrizes vêm sendo apontados como potenciais concorrentes ao Oscar 2025. As duas se dizem entusiasmadas com a possibilidade, mas não querem criar muitas expectativas ainda.

"Definitivamente, ainda estou processando", diz Cynthia. "Estou muito feliz pela generosidade com que as pessoas estão enxergando essa performance. E muito feliz que as pessoas estejam me vendo dessa forma. O que posso dizer é que estou muito grata a todos. Se acontecer, aconteceu; se não acontecer, já estou contente de ter feito parte desse projeto."

"Isso é muito emocionante, fico incrivelmente tocada", concorda Ariana. "Apenas de fazer parte dessa conversa já significa tanto para alguém que sempre colocou a arte em primeiro lugar na vida e quer continuar crescendo como artista, aprendendo e testando coisas novas. Significa muito para mim como atriz."

O diretor resume o sentimento da equipe. "Não fazemos isso pelos prêmios", afirma. "Nosso foco é contar histórias que precisam ser contadas, algo que nos move pessoalmente. Nós não sabíamos se o público ia responder a isso. O fato de estarem rindo, chorando, postando antes e depois de ver o filme, é a melhor sensação do mundo. É o motivo de fazermos filmes."

Mas a ponto de as pessoas cantarolarem dentro da sala de cinema? Algumas pessoas acham que isso demonstra o quanto os espectadores estão envolvidos com a história, mas outras têm achado irritante e prefeririam escutar apenas as vozes afinadíssimas do elenco. E o que as atrizes têm a dizer sobre isso?

"Sou super a favor de as pessoas se divertirem", diz Cynthia. "Se as pessoas querem cantar, as pessoas querem cantar. Sei que tem sessões programadas especialmente para quem quer ficar cantando. Acho bacana essa consideração."

"Deixo para cada um decidir", comenta Ariana. "Se você sentiu essa necessidade, desde que as pessoas ao redor não estejam jogando doces e pipoca em você, está tudo bem. Só não sente perto da minha mãe ou da mãe da Cynthia (risos)."

WICKED

Quando Em cartaz

Classificação 10 anos

Elenco Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater e Marissa Bode, entre outros

Direção Jon M. Chu

Leia Também: Preso por estupro, Harvey Weinstein é internado