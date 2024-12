Preso por estupro, Harvey Weinstein é internado

(FOLHAPRESS) - Harvey Weinstein, 72, preso desde 2018, foi internado às pressas nesta segunda-feira (2) em Nova York. Ele é condenado por crimes sexuais contra várias mulheres e ainda aguarda julgamento de outros casos.

O ex-produtor de Hollywood tem leucemia e outras comorbidades. Segundo o site americano TMZ, os advogados de Weinstein acusam o presídio municipal de Rikers Island, em Nova York, de negligência médica.

"Harvey Weinstein, que vem sofrendo de falta de tratamento médico adequado e enfrentando condições desumanas em Rikers Island, foi transferido ao hospital Bellevue para tratamento emergencial", afirmaram os advogados do ex-magnata.

"Ele deve permanecer internado até a melhoria de suas condições."

Um porta-voz do ex-cineasta afirmou: "Weinstein, que sofre de inúmeras doenças, incluindo leucemia, está sendo privado dos cuidados médicos que uma pessoa em suas condições merece, preso ou não", afirmou.

O produtor cumpre pena de 16 anos por estupro, sexo oral forçado e sexo penetrativo forçado. Ele ainda aguarda julgamento de outros crimes semelhantes.

Antigo dono da Paramount, uma das maiores produtoras de cinema de Hollywood, Weinstein esteve no centro de um escândalo sexual que originou o movimento Me Too, em 2017. Ele foi acusado de violência sexual por mais de 80 mulheres.

O TMZ afirma que procurou o departamento público responsável pelo centro correcional, mas não teve resposta.

Leia Também: Morre Paulo Giardini, ator e irmão de Eliane Giardini, aos 62 anos