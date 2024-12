Morre Paulo Giardini, ator e irmão de Eliane Giardini, aos 62 anos

O ator Paulo Giardini, irmão da atriz Eliane Giardini, faleceu aos 62 anos vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). A notícia foi divulgada na manhã desta segunda-feira (2) por Paulo Betti, ex-cunhado do artista, que lamentou a perda em uma publicação emocionada nas redes sociais.

“Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado”, escreveu Paulo Betti.

O ator ainda relembrou momentos marcantes da vida de Paulo Giardini, destacando seu talento no teatro, sua paixão pela arte e seu humor inconfundível. “Quem nunca comeu a famosa 'pizza do Paulinho'? Quem nunca desfrutou seu humor, seu conhecimento, sua alegria de homem do teatro? Ele prestou o último vestibular na UERJ com seu filho Miguel! Todos estamos tristes com sua partida! Paulinho encantou, foi ver seu Homero, Fauzi Arap, Aderbal Freire, Solange, Rubens, Ester!”

Paulo Betti também informou os detalhes do velório, que será realizado nesta terça-feira, 3 de dezembro, às 9h, no Memorial do Carmo, Capela 1. Ele concluiu a homenagem pedindo força para a família de Paulo Giardini.

“Descanse em paz, Paulinho! Na foto, ele estará pra sempre no começo de minha peça, no meu palco, na minha vida! Força pra Marcia Brasil, pro Miguel, Dona Wandyr, Eliane, Elizete e Tadeu!”, finalizou o ator.

Paulo Giardini será lembrado por sua contribuição ao teatro e às artes, além de seu espírito generoso e carismático que marcou a vida de amigos e familiares.

