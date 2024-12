Morre pitbull tiktoker que fazia sucesso com mochila de tubarão durante passeios

(FOLHAPRESS) - O cachorro Ragnar, famoso nas redes sociais por usar uma mochilinha de tubarão durante seus passeios, morreu na última quinta-feira (28). A notícia foi divulgada no Instagram do próprio animal, que contava com mais de 870 mil seguidores.

Os tutores anunciaram que a causa foi uma "morte súbita", um fenômeno que pode ocorrer com frequência em cães da raça pitbull. Eles reforçaram que Ragnar, chamado também pelos seguidores de Juninho, estava saudável, ativo e se alimentando bem antes de sua partida. "Ele estava bem, forte, comendo certinho", afirmaram.

Os donos do cachorro explicaram que ainda não sabem a causa exata da morte e preferem acreditar que foi um motivo divino. "Descanse em paz, filho. Você foi incrível, sua passagem aqui foi importante demais. Você foi amado de uma maneira inimaginável, quebrou tabus e mostrou que a sua raça não merece o preconceito que sofre. Nunca vamos te esquecer", escreveram na legenda da publicação.

Leia Também: Quem era Park Min-jae, ator de doramas coreanos morto aos 32 anos