Novo álbum de Anitta traz um pouco de cada canto do Brasil, diz produtor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta está terminando um de seus anos de maior sucesso desde o começo de sua carreira. Depois do lançamento de "Funk Generation", em abril, a cantora saiu em turnê pelos Estados Unidos e Europa, ganhou duas indicações ao Grammy Latino e uma ao Grammy principal, em melhor álbum pop latino, e fez dois shows no festival Rock the Mountain no mês passado. Nesta quinta, ela dá seu golpe final do ano com o álbum "Ensaios da Anitta".

O disco chega mais ou menos de surpresa, anunciado por Anitta há pouco cerca de duas semanas. Já pelo nome -batizado qual os eventos que promove no Carnaval- e pela capa se vê que "Ensaios" se afasta da estética noturna e sintética de "Funk Generation". Depois de tantas letras em inglês e espanhol, -enfim, a carreira internacional-, Anitta volta a apontar para o Brasil.

Isso é corroborado pela tracklist, só com títulos em português e participações de brasileiros -Ivete Sangalo, Livinho, MC Danny, Simone Mendes, Rogerinho e Hitmaker. Este último, nome artístico do produtor e compositor Wallace Vianna, também assina e produz nove das 12 faixas com a artista.

"É um marco importante para a minha carreira, por toda a representatividade que a Anitta traz para nossa cultura", diz Wallace. Quando se conheceram, no fim da década de 2000, Anitta e Hitmaker ainda não ostentavam seus nomes artísticos.

Wallace era cantor de um grupo de pagode que começava a se aventurar pela composição, e Larissa de Macedo Machado uma aspirante a cantora. "Eu já escrevia funk para uma galera, como Os Hawaianos, e trabalhava na Furacão 2000. O sonho da Anitta, nesta época, era entrar para a Furacão, então ela foi atrás de mim", diz ele.

Antes de "Ensaios da Anitta", eles fizeram dez músicas juntos. As primeiras, "Eu Sou do Tipo" e "Volta Amor", entraram no terceiro álbum da cantora, "Bang". A mais recente, uma versão do clássico "Mania de Você" da Rita Lee, virou canção-tema da novela da Globo. Mas o álbum atual é o primeiro projeto completo deles lado a lado.

Dentre as músicas, uma já foi tocada ao vivo -a polêmica "Chata pra Caralho", que não foi produzida por Hitmaker, mas rendeu à cantora comparações com atos mais alternativos como o Cansei de Ser Sexy e o Noporn- e outras duas são novas versões de faixas antigas da cantora: "Fica Só Olhando" e "Menina Má", ambas de sua época na Furacão 2000.

"A explicação que ela me deu é que os fãs tinham esse sentimento nostálgico, de que quando ela toca nos shows, é um momento de ápice. Mas ela queria trazer uma nova roupagem, porque, como artista, estamos sempre buscando algo diferente", diz Wallace.

Segundo o Hitmaker, "Ensaios da Anitta" traz "um pouquinho de cada canto do Brasil que a Anitta tem". "Há um pouco de funk, de bregadeira, de forró", afirma o produtor. "Por mais que a Anitta conquiste muitas coisas internacionalmente, eu sinto que ela tem a necessidade de se reconectar com a família e os amigos."

Os novos shows da turnê "Ensaios" já estão marcados para acontecer entre janeiro e março do ano que vem em 12 cidades diferentes, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. O apelo a diferentes regiões do Brasil também está na tracklist, que vai do funk paulista de Livinho ao axé de Ivete.

"Para Anitta trabalhar com alguém, ela tem que gostar do som da pessoa e se identificar com ele. Ela é super fã da Ivete. Eu e ela já tínhamos trabalhado juntos com a MC Danny. As parcerias foram sendo escolhidas assim, por gosto pessoal", afirma o produtor.

"São muitas tribos diferentes, que nunca estariam no mesmo palco por serem muito distantes, mas Anitta consegue misturar tudo", diz o produtor, que vê hoje a mesma essência da profissional com quem colaborou uma década atrás.

"Ela quer saber a sua opinião, debater, participar de tudo, cada solinho desse disco tem um dedo da Anitta", afirma. "Você saber que alguém confia no seu trabalho torna a coisa mais prática."

ENSAIOS DA ANITTA

- Quando - Lançamento nesta quinta (5) nas plataformas digitais

- Autoria - Anitta

- Gravadora - Universal Music