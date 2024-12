Ratinho repercute contratação de Datena pelo SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os apresentadores José Luiz Datena e Ratinho agora são parceiros de trabalho no SBT. O jornalista foi anunciado como a nova contratação da emissora na quarta-feira (4) e vai apresentar o Tá Na Hora já a partir de segunda (9).

Ratinho afirmou durante uma entrevista que o colega, como político, é uma droga e que não deve mais tentar algum cargo público "até porque está velho".

"Como compensação, como apresentador de televisão, de programa policial ou mesmo de esporte, ele vai muito bem. Espero que ele dê certo no SBT, seja um bom colega", falou durante participação na Rádio Massa.

Ratinho foi questionado se participaria de alguma edição sob o comando de Datena. "Vou, mas vou ficar para sempre. Toda sexta-feira vai ter a cadeirada do Datena", disse. O novo nome da emissora agrediu com uma cadeira o então oponente à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, em setembro.

O apresentador disse ter conversado com Daniela Beyrute, presidente do SBT e filha de Silvio Santos (1930-2024), para que ela retomasse o policialesco Aqui Agora, dos anos 1990.

"Falei para a minha querida chefe para ela tirar o nome Tá Na Hora e colocar o Aqui Agora, com aquele barulhão. 'Agora é só no nosso, cadê o helicóptero?'", afirmou, em referência a um dos slogans de campanha do jornalista.

Datena deixou a Band, emissora na qual ficou por 21 anos e apresentava o programa policial Brasil Urgente, em uma tentativa da emissora de Silvio Santos em alavancar a audiência aos finais da tarde.

