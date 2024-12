Rodrigo Faro deixa a Record após 16 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro está fora da Record, após 16 anos. O apresentador disse que a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora.

Faro publicou nota no Instagram. "[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", escreveu.

A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano.

Rodrigo Faro

Ele apresentava o Hora do Faro desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa O Melhor do Brasil, além de também ter apresentado os realities Ídolos e Canta Comigo.

DE GRANDE APOSTA A QUEDA DE AUDIÊNCIA

Rodrigo Faro chegou à emissora de Edir Macedo como uma das grandes apostas do canal. Ele construiu uma carreira bem-sucedida e, em alguns momentos, incomodou a Globo e fez o SBT virar seu freguês no Ibope -seja com O Melhor do Brasil ou o atual Hora do Faro.

Nos últimos anos, porém, o programa dominical apresentado pelo artista perdeu fôlego na audiência. O Hora do Faro não ameaçava com a mesma frequência que outrora, nem mesmo o SBT.

Em retrospecto, a queda de audiência foi acontecendo sucessivamente ao longo dos últimos anos, e se acentuou no fim de 2019. À época, coincidência ou não, Faro foi flagrado perguntando sobre a audiência do programa enquanto repercutia a morte de Gugu Liberato. Criticado nas redes sociais, ele justificou que esse era um hábito regular seu.

"A gente vive de audiência. Então sempre pergunto, é meu instrumento de trabalho. Audiência faz parte da vida do apresentador, o prestígio e o faturamento. Sempre a gente está querendo saber, sempre pergunto, sempre me é informado no ponto, é normal de quem trabalha em televisão", argumentou o apresentador em entrevista ao TV Fama (Rede TV!).

Não era a primeira vez que a renovação -ou não- do contrato de Faro gerava muito especulação. Desde 2023, o contrato não contava com cláusula de multa, o que facilitava um rompimento, que veio agora.

DAS NOVELAS PARA OS DOMINGOS

Antes de migrar de carreira, Faro ganhou fama por integrar o grupo Dominó e viver uma trajetória promissora como ator na teledramaturgia. Só no canal da família Marinho, por exemplo, o artista participou de produções como "A Indomada", "Malhação", "A Padroeira" e "Chocolate com Pimenta".

Foi na Record que Rodrigo Faro alcançou o topo de popularidade. O apresentador, que garantia índices de audiência relevantes aos sábados (com o Melhor do Brasil), também ganhou o próprio espaço ao ser transferido em 2013 para os domingos - considerado por muito tempo o dia de maior disputa entre os canais de TV.

Vale destacar que dois quadros tiveram papel fundamental no período de maior sucesso: o Dança Gatinho e o Vai Dar Namoro. As duas atrações caíram no gosto do público. No primeiro deles, a título de exemplo, ele viu a imagem viralizar nas redes sociais devido a performances bem-humoradas de outros famosos.



COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão.

Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo.A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano.

Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação.

Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira.

Um beijo com muito carinho e gratidão!

