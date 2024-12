Amber Heard está grávida do segundo filho, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Amber Heard, 38, está grávida do segundo filho. Segundo a revista People, um representante dela confirmou a gestação em estágio inicial.

Amber já é mãe solo de Oonagh Paige, 3, que nasceu em abril de 2021. Na época, Amber só revelou a existência do bebê três meses após o nascimento. Naquele momento, contou aos seguidores que havia decidido ter um filho "em seus próprios termos".

Em 2022, a atriz travou uma batalha judicial e midiática por difamação com o ex-marido, o ator Johnny Depp. Após o encerramento do caso, a atriz agradeceu pelo fato de poder se dedicar à maternidade sem precisar pensar em ir ao tribunal e lidar com advogados.

