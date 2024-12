Megan Fox e Machine Gun Kelly estão separados após crise de ciúme, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Megan Fox e o músico Machine Gun Kelly não estão mais juntos. É o que informa o site TMZ. Segundo a publicação, o rompimento aconteceu após uma crise de ciúme.

Megan teria colocado um ponto final na relação no fim de semana de Ação de Graças, no fim de novembro, após descobrir que ele armazenava um certo material em seu celular, coisas que a deixaram bastante chateada. Esse episódio fez com que o cantor deixasse a viagem ao Colorado mais cedo. Desde então, ambos não estão mais juntos.

Atualmente, Megan espera um filho de Kelly, programado para nascer em meados de março. Ela já é mãe de Noah, Bodhi e Journey, frutos de seu antigo relacionamento com Brian Austin Green.

Em entrevista à revista americana People, Megan disse que as crianças estavam "super empolgadas" com a novidade do futuro irmão. "Eles prometeram ajudar e participar".

A atriz, de 38 anos, compartilhou a novidade com os fãs no início de novembro. Em uma postagem no Instagram, ela escreveu. "Nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta", em referência ao bebê que perdeu em 2023.

