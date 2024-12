Empresário de Maiara e Maraisa sofre acidente de carro em Goiânia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wander Oliveira, empresário de Maiara e Maraisa, sofreu um grave acidente de carro em Goiânia.

O acidente aconteceu na quinta-feira (12), em uma rodovia de Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial publicada no perfil da WorkShow, escritório em que Wander é dono.

Wander estava sozinho no veículo e deu entrada no hospital consciente. "Informamos que o empresário Wander Oliveira sofreu um acidente na BR 060 no início da tarde desta quinta-feira, 12. Wander estava sozinho no veículo e deu entrada no hospital consciente.

Conforme for atualizado o boletim médico, será prontamente comunicado. Desejamos melhoras e agradecemos o carinho de todos!", diz o comunicado.

Ele teve fratura na coluna lombar L4 e L5, precisando passar por uma cirurgia, e não comprometeu a medula.

Wander Oliveira é responsável pela gestão de carreiras de grandes artistas do mundo sertanejo. Ele esteve à frente da trajetória da cantora Marília Mendonça (1995-2021), e, além de empresariar Maiara e Maraisa, já alavancou outros cantores do gênero.

