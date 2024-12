Comerciante que dizia ser filho de Gugu se pronuncia após resultado de exames de DNA

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Rocha, 50, o comerciante que alegou ser filho de Gugu Liberato, se pronunciou nas redes sociais pela primeira vez após o resultado dos exames de DNA feitos pela família saírem e provarem que o parentesco não existe.

"Bora devolver as mansões, o dinheiro...", escreveu Ricardo nas redes sociais. O comerciante criticou os comentários e mensagens negativas que recebe: "Vão aprender a serem profissionais e a falarem a verdade. Anos e anos fazendo o mal para o povo. Toda semana pegam um para fazer o mal e desamar o próximo".

Ricardo ainda disse que não está incomodado e colocou a música "Tempo perdido", do Legião Urbana. "Vou dormir na goteira de tão incomodado que estou."

Na última segunda-feira (9), a Folha de S.Paulo noticiou que os exames de DNA feitos com material genético de Ricardo, de sua mãe, da mãe de Gugu, Maria do Céu, e dos irmãos do apresentador, Amandio e Aparecida Liberato, tiveram resultado negativo para parentesco.

Em 2023, quatro anos após a morte do apresentador, o comerciante entrou com um processo na Justiça alegando que era filho de Gugu e exigindo que fosse feito um teste de DNA. Ele dizia que seus pais se haviam se conhecido em 1973, quando frequentavam a mesma padaria em São Paulo.

