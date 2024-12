Drake acusa gravadora de Kendrick Lamar e Spotify de conspiração e aciona Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper e produtor canadense Drake acusou a gravadora Universal Music Group e o Spotify de inflar artificialmente o sucesso da música "Not Like Us", de Kendrick Lamar. O Spotify respondeu formalmente nesta sexta-feira, 20 de dezembro, chamando a afirmação de exagerada.

Em novembro, uma empresa de Drake entrou com uma ação judicial contra a Universal Music e o streaming de música. O artista afirma que os dois fizeram parte de um esquema ilegal com robôs para dar sucesso à música e, assim, prejudicar o seu desempenho na plataforma. As informações são da revista especializada Billboard.

Drake também ameaçou processar a Universal Music por difamação, por ter divulgado a música de Lamar. Em "Not Like Us", ele é acusado de ser um pedófilo -a canção é só uma das várias que os rappers fizeram neste ano trocando insultos.

O Spotify negou a acusação, afirmando que as empresas "nunca tiveram tal acordo". A empresa também afirmou que Drake "não apresenta fatos específicos" e "se baseia exclusivamente em especulações". O processo inclui uma declaração do vice-presidente de música do Spotify, que detalhou o combate de robôs, os chamados "bots", na plataforma de streaming.

A Universal disse que a acusação é ofensiva e falsa. "Nós empregamos os mais altos padrões éticos nas nossas campanhas de marketing e promoção. Nenhuma quantidade de argumentos legais absurdos pode mascarar o fato que fãs escolhem as músicas que vão escutar", afirmou, em nota.