Gusttavo Lima é hospitalizado, cancela show no festival Villa Mix e fãs se revoltam

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Gusttavo Lima estão inconformados após o festival Villa Mix anunciar que o cantor não vai mais se apresentar neste sábado (21).

Principal atração do festival, o cantor teve um desconforto gastrointestinal, segundo um comunicado publicado em suas redes sociais, e precisou ser hospitalizado.

Lívia Andrade, que é casada com Marcos Araújo, dono do Villa Mix, subiu ao palco para informar aos fãs sobre o cancelamento do artista. A ex-SBT foi vaiada ao gritos de "Ei, Villa Mix, vai tomar no c*".

"Eu sinto muito, não gostaria de estar aqui dando essa má notícia para vocês", disse Lívia, que anunciou que os frequentadores serão ressarcidos com um ingresso para a edição do ano que vem e desconto de 50% no chope vendido no festival.

"Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje exclusivamente para a realização do show. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário", diz nota publicada nas redes sociais de Gusttavo Lima.

O festival, com shows de Post Malone e outras atrações de sertanejo e rap, ocorre neste sábado na Neo Química Arena.

Gusttavo Lima não foi o primeiro artista a cancelar sua participação no eveto. Há cerca de uma hora, a dupla Matheus e Kauan também anunciou que não iria mais se apresentar, alegando descumprimento contratual por parte do contratante.

