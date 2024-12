Jota Quest lamenta a morte de Renato Tommaso, roadie da banda, aos 54 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roadie e colaborador do Jota Quest, Renato Tommaso morreu no último domingo (29), aos 54 anos. A informação foi divulgada pela banda e seu vocalista Rogério Flausino, ambos nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

"Nossos mais profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo e parceiro de caminhada Renato Tommaso", diz o texto de Flausino. "Grande músico e profissional gigante que esteve conosco nestes últimos 18 anos, fosse na estrada, nos estúdios ou nos palcos, se dedicando ao máximo, e vivendo com a gente lado a lado, momentos sempre muito especiais."

Tommaso atuava como roadie do baixista do Jota Quest, o JP, trabalhando nos bastidores dos shows, fazendo montagem do palco e afinação dos instrumentos, entre outras tarefas.

Ele deixa a esposa, Dani, e a filha, Renata. O velório acontece na segunda-feira (30), em Belo Horizonte.

Leia Também: Renato Tommaso, baixista do Jota Quest, morre aos 54 anos