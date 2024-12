Angelina Jolie e Brad Pitt chegam a acordo sobre divórcio 8 anos após separação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito anos após se separarem, Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo sobre o intenso processo de divórcio. O ex-casal chegou a uma resolução na segunda-feira (30) para a conclusão de mais uma desavença que se arrasta desde 2016.

O advogado da atriz emitiu um comunicado à imprensa americana no qual afirma que ela está exausta da batalha judicial e quer continuar na busca por paz e cura para a família.

"Mais de oito anos atrás, Angelina pediu o divórcio do senhor Pitt. Ela e as crianças deixaram todas as propriedades que tinham compartilhado com ele. Esta é apenas uma parte de um longo processo contínuo. Angelina está aliviada que esta parte acabou", falou James Simon.

A equipe jurídica do ator não se pronunciou e não há mais detalhes disponíveis sobre o acordo. No final de novembro, a atriz obteve uma vitória na Justiça, que autorizou a divulgação de diversos documentos privados que os advogados de Pitt relutavam em apresentar.

Na avaliação dos representantes legais da atriz, esses documentos seriam provas de "comunicações falsas, mentiras para as autoridades e anos de farsa" por parte do ator.

Angelina afirmou que ela e os filhos do ex-casal foram agredidos pelo ator em um voo particular em 2016. Os atores também disputam a guarda dos seis filhos e uma vinícola na França.

A propriedade foi adquirida por eles em 2008 e foi lá que o então casal trocou alianças, em 2014. O ator entrou com o processo contra a ex, referente à venda de Château Miraval, em 2021, alegando que ela quebrou um acordo verbal estabelecido por eles ao vender sua parte do estabelecimento para o bilionário russo Yuri Shefler.

Leia Também: Jason Momoa volta ao universo DC como o personagem Lobo em filme da Supergirl