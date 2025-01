Morre Jocelyn Wildenstein, socialite de Nova York conhecida como 'Mulher-Gato'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jocelyn Wildenstein, socialite de Nova York, faleceu aos 79 anos. Ela é conhecida pelo apelido de "Mulher-Gato" por ter feito diversas cirurgias plásticas para obter uma aparência felina. A informação de sua morte foi confirmada por seu marido, Lloyd Klein, nesta quarta-feira (1º).

Klein disse à AFP que ela morreu de embolia pulmonar em Paris. Embora a data de nascimento exata de Wildenstein seja difícil de confirmar, Klein afirmou à AFP que ela tinha 79 anos. Outros veículos relataram que ela tinha 84 anos no momento de sua morte.

A socialite tornou-se uma figura constante nos jornais nova-iorquinos nos anos 1990 durante seu divórcio do marido, o comerciante de arte bilionário Alec Wildenstein. Ela foi apelidada de "Mulher-Gato" devido às características de seu rosto, que remetiam às dos felinos.

Nascida na Suíça, Wildenstein fazia trabalho filantrópico na África e, depois de casar, começou a negociar arte com seu então marido. Ela compartilhou com a Vanity Fair que eles costumavam gastar cerca de US$ 1 milhão todos os meses em seu estilo de vida luxuoso. O casal teve dois filhos.

Rumores diziam que Alec incentivou sua esposa a fazer cirurgias para que sua aparência facial ficasse mais felina. A revista People também relatou que Jocelyn afirmou que parte do motivo pelo qual fez algumas cirurgias faciais foi porque Alex "odeia estar com pessoas velhas".

Mas em uma entrevista à Vanity Fair, o ex-marido disse: "Ela era louca. Eu sempre descobria por último. Ela achava que podia consertar o rosto como um móvel. A pele não funciona assim. Mas ela não ouvia."

Em 2010, uma reportagem da Folha de S.Paulo disse que a socialite havia gastado cerca de US$ 4 milhões em cirurgias plásticas para ficar com a aparência felina.

Wildenstein começou a namorar o designer de moda Lloyd Klein em 2003. Eles disseram que planejavam criar uma série documental sobre sua vida.

Ela deixa os dois filhos e o parceiro.

