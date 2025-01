'Me achava a loira burra. Bial mudou isso em mim', diz Grazi Massafera sobre fama após BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como muitos dos que passaram pelo Big Brother, Grazi Massafera viu sua vida mudar após sair campeã da quinta edição do programa. Natural do Paraná e miss, ela contou no 'BBB: O Documentário', como superou a imagem de "loira burra" e se tornou uma atriz de sucesso.

Grazi atribuiu a Pedro Bial, então apresentador do programa, o apoio para conseguir subverter a imagem que tinha. "Eu me achava a loira burra (...). Bial foi o primeiro a pincelar esse olhar para mim mesma. De que eu conseguiria ser mais do que só a miss", disse.

Na entrevista, ela ainda relembrou a surpresa em sair campeã do programa: "Quando entro no programa, entro com expectativa de mudança de vida, de ganhar dinheiro, de fazer algumas coisas Mas foi um choque, um susto, quando saí, porque foi muito maior do que eu imaginava. Estavam todos diferentes. Meu pai e minha mãe já tinham dado entrevistas".

Quando veio a oportunidade para um teste em "Verdades Secretas" (2015), Grazi resolveu ir com tudo e acreditar no seu potencial. O papel rendeu a ela uma indicação ao prêmio de melhor atriz no Emmy Internacional. "Chamam isso de sorte. É o jeito de diminuir toda a sua potência", disse.

"O BBB foi único na minha vida. Quem entra achando que vai se tornar uma Sabrina [Sato], uma Grazi, é bom acreditar que é possível, mas não é fácil", declarou a atriz.

