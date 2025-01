Lucas Pizane conta ter deixado o BBB 24 com uma dívida de R$ 15 mil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Participante do BBB 24, Lucas Pizane, 23, jogou um balde de água fria na alegria da dupla Aline Patriarca e Vinícius Nascimento, que já estão confinados em um hotel para participar da 25ª edição do Big Brother Brasil. A estreia do programa acontece nesta segunda-feira (13).

Os baianos contaram que choraram ao receber a notícia de que entrariam na nova temporada do reality e comemoraram o fato de não precisarem lidar com boletos por um tempo. No entanto, o ex-brother comentou: "Pensei o mesmo, mas saí devendo R$ 15 mil".

Pizane revelou até para quem ficou devendo: a equipe que cuidou de suas redes sociais. O cantor explicou que o valor correspondia aos nove dias de trabalho dos contratados, período em que permaneceu no reality (foi eliminado no terceiro paredão). Segundo ele, a dívida já foi quitada. "Mas eu não tinha estrutura [para pagar], não. Só consegui pagar depois das publis", afirmou.

O ex-brother reclamou também que a despesa foi alta para quem ficou tão pouco tempo na casa. "Fiquei meio indignado com a grana, mas paguei tudo", disse. Pizane contou que outros participantes também deixarem dívidas quando saíram do programa: "Teve um colega que saiu devendo R$ 60 mil" concluiu o namorado da ex-sister Giovanna Lima, 28, da mesma edição.

Leia Também: Dupla escolhida pelo público vai ganhar imunidade no 1º paredão do BBB 25