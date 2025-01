Dupla escolhida pelo público vai ganhar imunidade no 1º paredão do BBB 25

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dupla que sair vencedora da votação popular para entrar no BBB 25 (Globo) terá imunidade na primeira semana.

Três duplas foram anunciadas na manhã desta sexta-feira (10), no Mais Você, mas apenas uma poderá entrar no reality. E a dupla escolhida pelos fãs não poderá ser indicada ao paredão e garante pelo menos duas semanas no jogo.

O público deve votar no site do reality e os escolhidos serão anunciados na segunda-feira (13), na estreia do programa.

Os participantes foram anunciados na quinta-feira (9). A Globo revelou a lista de anônimos e famosos que vão entrar no programa, com nomes conhecidos do público como Gracyanne Barbosa, Vitória Strad, Diego e Daniele Hypólito.

Leia Também: BBB25: Gracyanne diz comer 1.200 ovos por mês e teve relação com personal