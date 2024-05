'Baby Reindeer'.:Verdadeira Martha diz que criador da série é "psicopata"

Fiona Harvey nega veementemente qualquer obsessão por Richard Gadd e refuta a alegação de ter enviado 41 mil e-mails, assegurando que foram "muito menos". Agora, ela pretende processá-lo, assim como a Netflix, alegando que a série foi feita apenas por interesse financeiro, uma vez que ele "fracassou" como comediante.

A aclamada minissérie 'Baby Reindeer', lançada na Netflix há pouco mais de um mês, despertou grande interesse dos espectadores por ser baseada em uma história real de perseguição e abuso sexual.

O protagonista e criador da série, Richard Gadd, era um comediante em ascensão quando se tornou vítima de uma 'stalker'. Suas experiências chocantes inspiraram o fenômeno recente da plataforma de streaming, que vem recebendo elogios da crítica.

Além do protagonista, os espectadores começaram a se interessar pela verdadeira Martha Scott, interpretada por Jessica Gunning. Em abril, nas redes sociais, um nome começou a surgir: Fiona Harvey.

Na noite desta quinta-feira, 9 de maio, Fiona Harvey se apresentou como a verdadeira Martha Scott e concedeu uma entrevista de aproximadamente 30 minutos ao jornalista Piers Morgan, para dar sua "versão" dos eventos retratados em 'Baby Reindeer'.

Durante a conversa, a advogada escocesa acusou o criador da minissérie de ser "psicopata e misógino" e afirmou que a história está "repleta de mentiras", anunciando sua intenção de processar Richard Gadd e a Netflix por difamação.

Fiona afirmou a Piers Morgan que não assistiu à série porque "ficaria mal" e que soube que já sabiam que ela era a verdadeira Martha quando o Daily Mail a contatou.

Questionada sobre os mais de 41 mil e-mails, as 350 horas de mensagens de voz, os 744 tweets e as 46 mensagens de Facebook supostamente enviadas a Richard, Fiona negou tudo. Ela declarou que nunca enviou mensagens de voz para o comediante, nunca o contatou via Facebook e que escreveu apenas "alguns poucos" tweets e "muito menos" e-mails do que o relatado.

"Uma pessoa que envia tantos e-mails estaria obcecada por ele, e eu não era essa pessoa", afirmou.

Segundo Fiona, Richard sofre de graves problemas psiquiátricos, já que "quem faz o que ele fez - mentir e inventar - tem um transtorno psicótico". "Ele deveria se autoavaliar, precisa de ajuda", acrescentou.

Durante a entrevista, Piers Morgan também questionou Fiona sobre as perseguições à família e à namorada de Richard, o que Fiona também negou, acrescentando que "ele não tinha namorada, é homossexual".

Fiona ainda afirmou que nunca foi à casa de Richard, nem ele à dela. Ela também negou ter sido detida ou ter cumprido pena por qualquer crime de perseguição.

Na visão de Fiona, Richard fez a série apenas por interesse financeiro, uma vez que "fracassou" como comediante.

Leia Também: Kris Jenner revela que foi diagnosticada com tumor