Nova edição do Rock In Rio Lisboa é confirmada para 2026

Neste domingo (23), foi anunciado em coletiva de imprensa no recinto do festival, onde estiveram presentes Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio, e Carlos Moedas, prefeito de Lisboa, que o Rock in Rio Lisboa regressa em 2026.

A nova Cidade do Rock construída no Parque Tejo, zona leste de Lisboa, foi aprovada pelo público, que logo depois do primeiro fim de semana considerou melhor a mudança do festival para o novo recinto. 70% dos participantes do estudo de recinto realizado pela Multidados consideraram melhor a mudança para o Parque Tejo, num universo de 1200 participantes, com uma margem de erro de 3,99% e grau de confiança de 95%. A edição especial de 20 anos do Rock in Rio Lisboa já entrou para a história!

Nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho estiveram no Parque Tejo mais de 300 mil pessoas. Para além do público que inaugurou a nova Cidade do Rock, muitas equipes trabalharam para que tudo corresse da melhor maneira na edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa: mais de 350 empresas e 14.500 credenciados contribuíram para esta edição histórica, que com 5 palcos proporcionou 48 horas de música e entretenimento par todos os gostos e idades.

O QUE DIZEM OS ARTISTAS

Foram vários os artistas que atuaram nesta edição do Rock in Rio Lisboa que deixaram nas redes sociais rasgados elogios ao festival:

- Scorpions: “Foi simplesmente incrível celebrar o 20º aniversário do icónico Rock in Rio”.

- Evanescence: “É difícil explicar o sentimento de atuar para 80.000 pessoas. É de ficar sem fôlego”.

- Extreme: “Tocar para estas 100.000 pessoas foi uma honra que não se explica por palavras. Nunca vamos esquecer!”.

- Xutos & Pontapés: “Esta vida malvada tem momentos incríveis”.

- Ed Sheeran: “Castelos, futebol e um concerto dos diabos. Muito amor, Lisboa”.

- Jão: “É muito doido estar tão longe de casa e me sentir tão em casa como me sinto aqui”.

- Calum Scott: “O meu maior concerto até à data… 80.000 pessoas no Rock in Rio Lisboa foi tudo com o que sempre sonhei”.

- Fernando Daniel: “Este concerto não me sai da cabeça… e eu não quero que saia da vossa”.

PÚBLICO E IMPRENSA INTERNACIONAL

Estão representados na 10ª edição do festival mais de 106 países, sendo os principais mercados Espanha, Reino Unido, França, Suíça, Alemanha e Brasil. Para além do público, também a imprensa internacional está presente no Rock in Rio Lisboa, com meios de países como Espanha, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Itália.