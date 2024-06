Curiosidades sobre Harry Potter que pouca gente sabe - Tanto os livros quanto a franquia cinematográfica se tornaram uma sensação cultural - e olha que já se passaram mais de 20 anos desde que a primeira obra de 'Harry Potter' foi lançada. Desde então, foram oito filmes que geraram bilhões de dólares, atraindo ainda uma fiel legião de fãs. Hoje em dia, já existe até um parque temático sobre o universo mágico mais amado do mundo, uma nova franquia com 'Animais Fantásticos', jogos de video game e, em breve, uma série da HBO Max. Para celebrar esse legado com alguns fatos surpreendentes e inesperados sobre 'Harry Potter', clique na galeria!

© <p>NL Beeld</p>