As franquias mais medonhas da história (e por que elas divertem tanto)! - Há franquias que são tão ruins que, inexplicavelmente, todo mundo adora e, às vezes, até ganham status de cult. 'Sharknado', por exemplo, faz parte desse hall seleto de séries de filmes bizarras, mas que conseguiram se multiplicar em sequências... Qual o segredo do 'sucesso' dessas sagas? Histórias absurdas, produções toscas, personagens bizarros... Tem de tudo um pouco! Na galeria, relembre as piores franquias de todos os tempos!

© <p>BrunoPress</p>