Kwai removeu globalmente 4 milhões de vídeos no 2º semestre

Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, divulgou a quinta edição de seu Relatório de Transparência, que detalha as diversas ações tomadas pela empresa para fortalecer as Diretrizes da Comunidade e para responder às solicitações de aplicação das leis para remoção de conteúdo e de remoções relacionadas a direitos autorais.

O documento também apresenta os esforços educacionais realizados para ajudar os usuários a manterem a plataforma segura.

Esta edição do Relatório de Transparência abrange o período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2023. Nele consta que foram removidos globalmente 4.252.536 vídeos que violaram as Diretrizes da Comunidade ou Termos de Serviço da plataforma. O total de vídeos removidos representa menos de 1% de todo o conteúdo publicado no aplicativo nesse período.

Além disso, nesse mesmo período, foram realizados 577.461 banimentos de contas de usuários (temporários ou permanentes), incluindo 443.535 contas removidas suspeitas de serem utilizadas por menores de 13 anos. O Relatório de Transparência é atualizado semestralmente e sua nova edição pode ser acessada na íntegra na página da Central de Segurança do Kwai.