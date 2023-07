Bancos oferecem desconto de até 96% e parcelamento em dez anos no Desenrola

(FOLHAPRESS) - Bancos que aderiram ao Desenrola Brasil oferecem condições especiais para que seus clientes renegociem suas dívidas. As instituições apresentam descontos de até 96%, além de prazo de até dez anos para pagar. A faixa 2 do programa anunciado pelo governo federal começou nesta segunda-feira (17).

A reportagem consultou 14 instituições financeiras, entre bancos públicos, privados e digitais, a fim de apurar quais condições de pagamento podem ser obtidas pelos correntistas.

À Folha de S.Paulo, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Daycoval, Inter, Itaú, PagBank, Pan e Santander confirmaram que participarão do programa. Clientes poderão entrar em contato com os bancos para quitar dívidas adquiridas entre 2019 e 2022.

O BMG preferiu não se manifestar. O Daycoval disse que estuda as condições que serão oferecidas ao público e que as anunciará em breve. O Nubank não respondeu à reportagem. Já o Mercantil disse que avalia a adesão ao programa e o C6 afirmou que está em processo de cadastramento, reforçando que "os bancos têm até o dia 27 de julho para se habilitarem no Desenrola Brasil".

Atualmente, na faixa 2 do Desenrola Brasil, podem aderir quem tem dívida bancária que gerou o "nome sujo" entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. O participante deve ganhar entre R$ 2.640 (dois salários mínimos) e R$ 20 mil por mês, e terá prazo mínimo de 12 meses para pagar. A quantidade de parcelas e a taxa de juros serão negociadas diretamente com o banco.

Não há limite da quantia a ser quitada. Caso a instituição financeira não participe do programa, o correntista pode fazer a portabilidade da dívida para outro banco, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Com a renegociação do valor em débito, o cliente que deve até R$ 100 terá o nome retirado da lista de inadimplente assim que aderir ao Desenrola, caso não tenha dívidas de outras origens como luz, água e lojas.

Isso permitirá que ele obtenha outras linhas de crédito ou assine contrato de aluguel, por exemplo. Porém, a dívida deve ser paga e a pessoa voltará a ter o "nome sujo" se não quitar as parcelas renegociadas em dia.

A expectativa do governo é que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas neste primeiro momento e que R$ 50 bilhões possam ser renegociados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que até 72% dos brasileiros endividados poderão voltar a consumir por meio do programa, o que deve ajudar a retomada da economia do país.

Segundo o presidente, a parte do Desenrola Brasil voltada a pessoas que devem dinheiro no varejo começará a funcionar em setembro e irá ajudar a "libertar milhões de brasileiros".

VEJA AS CONDIÇÕES OFERECIDAS PELOS BANCOS E OS CANAIS PARA NEGOCIAÇÃO

BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil oferece até 120 meses (10 anos) como prazo para financiamento, com descontos de até 96% nas dívidas e de 25% nas taxas de juros. A instituição pública não informou as taxas praticadas.

A negociação será feita pelo aplicativo do banco, por WhatsApp enviando #renegocie para o número (61) 4004-0001, pela central de relacionamento nos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais regiões), pelas agências bancárias ou pelo internet banking nestes links: https://bb.com.br/renegocie.

BANRISUL

O Banrisul disse que vai aderir ao Desenrola Brasil, sem informar taxas ou prazos que serão oferecidos.

Correntistas do banco poderão negociar nas agências físicas, aplicativo pelo botão "Resolva Dívidas em Atraso", pelo site banrisul.com.br/renegocie ou pelo WhatsApp (51) 3215-1900.

BRADESCO

O Bradesco informou que clientes que escolherem quitar dívidas à vista terão desconto de até 96%. As demais condições vão variar de acordo com o perfil do correntista.

A negociação será pelo aplicativo, pelo Fone Fácil nos telefones 4002-0022 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-570-0022 (outras regiões), pelas assessorias de cobranças terceirizadas, pelas agências bancárias e pelo internet banking

CAIXA

A Caixa divulgou que os clientes poderão pagar à vista, com descontos de até 90%, ou parcelar a dívida em até 96 meses (oito anos), com juros a partir de 1,18% ao mês.

A negociação será pelo aplicativo Cartões Caixa, pelo site da Caixa Desenrola, pelos telefones 0800-104-0104 (que também pode ser acionado pelo WhatsApp) e 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e pelas agências bancárias

INTER

O Inter afirmou que as taxas vão variar conforme o cliente, produto e faixa de atraso. O correntista terá acesso a descontos de até 90%, e será possível parcelar em até 36 meses (três anos).

A negociação será pelo aplicativo do banco, pela central de relacionamento nos telefones 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-940-0007 (demais regiões) e pelo internet banking.

ITAÚ UNIBANCO

Clientes do Itaú terão acesso a redução nas taxas de juros que pode chegar até 60%. O banco, porém, não informa quais as taxas praticadas e prazo para pagar, condições que variam conforme o cliente e saldo devedor.

A negociação pode ser feita pelo WhatsApp no telefone (11) 4004-1144 e pelo internet banking

PAGBANK

O PagBank anunciou que irá oferecer descontos de até 90% para quitação das dívidas à vista. O parcelamento e as taxas vão variar de acordo com o perfil de cada dívida.

Clientes do banco podem negociar pela central de atendimento e pelo Limpa Nome Serasa.

PAN

O Banco Pan não informou prazos ou taxas praticadas. As negociações serão pelo internet banking.

SANTANDER

Pessoas físicas que são clientes do Santander podem obter descontos de até 90% e parcelar suas dívidas em até 120 vezes (10 anos).

A renegociação se dará por meio dos telefones 4004-3535 nas capitais e regiões metropolitanas e 0800-702-3535 nas demais localidades, de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 9h às 16h. Outro canal é o site.

No caso de financiamentos, o banco não informou as taxas e condições, que mudam de acordo com o cliente. Os canais para renegociar são pelos telefones 4004-9090 nas capitais e regiões metropolitanas e 0800-722-9090 nas demais localidades (funcionam nos mesmos dias da semana e horários citados); pelo WhatsApp no 4004-9090 e pelo site.

