Serasa inicia feirão presencial com desconto de até 99% em dívidas; veja endereços

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Feirão Serasa Limpa Nome inicia os atendimentos presenciais em São Paulo nesta terça-feira (7), com descontos de até 99%.

O atendimento será feito das 9h às 18h e irá até este sábado (11) em pontos da capital paulista, Osasco, Santana de Parnaíba e São Bernardo do Campo.

VEJA OS ENDEREÇOS DOS OITO PONTOS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO FEIRÃO:

- largo de Santa Cecília, ao lado da estação Santa Cecília (região central)

- largo da Concórdia, na região do Brás (zona leste)

- praça Sílvio Romero, na Vila Gomes Cardim (zona leste)

- praça Melvin Jones, na Lapa (zona oeste)

- praça Margarida de Albuquerque Gimenez, em Santana (zona norte)

- Central de Trabalho e Renda de São Bernardo, na rua Padre Lustosa, 48, no centro de São Bernardo do Campo

- av. Tenente Marques, 5.297, no bairro da Fazendinha em Santana de Parnaíba

- praça Antônio Menck, no Bicicletário Largo de Osasco, na região central.

Mais de 500 empresas participam do feirão, entre bancos, financeiras, varejistas e operadoras de telefonia. As companhias de energia Enel e Light também integram a lista.

Credores que participam do feirão e do Desenrola Brasil disponibilizam na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do programa de renegociação do governo federal. No entanto, as ofertas só serão quitadas à vista, enquanto podem ser parceladas com desconto pelo site do Desenrola.

Em setembro de 2023 havia mais de 4,8 milhões de pessoas endividadas só na capital e quase 17 milhões no estado do São Paulo, segundo dados do Mapa da Inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa.

Quem aceitar o acordo oferecido pelo feirão pode realizar o pagamento por Pix, à vista no boleto ou parcelado -modalidade exclusiva para empresas que não ofereçam descontos do Desenrola.

O tempo para a regularização da dívida varia de acordo com a forma de pagamento escolhida na negociação. São cinco dias úteis após o pagamento à vista no boleto, cinco dias após o pagamento da primeira parcela para acordos parcelados e instantaneamente no Pix.

Outras informações sobre o feirão estão disponíveis neste link.

COMO ACESSAR OS DESCONTOS DO FEIRÃO SERASA LIMPA NOME

As negociações são feitas pelo aplicativo da Serasa, disponível para download na Play Store, para celulares Android, e na App Store para iPhone;

- É necessário realizar cadastro na Serasa para o serviço. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela;

- Selecione a opção "Ver ofertas", em que é possível verificar condições oferecidas para pagamento com o desconto da Serasa Limpa Nome já aplicado;

- Para fazer um acordo, clique no campo "Negociar";

- Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência;

- No boleto, é possível copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção parcelada, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada;

- Para pagar com Pix, clique em "Copiar chave Pix" e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir;

- Depois, confirme as informações e clique em "Concluir acordo";

- Ao fechar acordo, o pagamento deve ser feito seguindo as condições definidas na etapa anterior

