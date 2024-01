MP do Amazonas abre concurso público com salários a partir de R$ 8 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MPAM (Ministério Público do Amazonas) encerra dia 16 as inscrições do concurso público com vagas com salário inicial de R$ 8 mil. No total são 36 vagas com possibilidade de reserva de cadastro para vagas de aprovados no certame.

As vagas de nível médio têm remuneração inicial de R$ 8.034,35. Já as vagas de nível superior, o salário é de R$ 11.569,64. As provas serão realizadas em 3 de março, em Manaus.

Para mais informações, basta acessar o edital disponível no seguinte link: (Edital MPAM)

As inscrições são realizadas no site da Fundação Carlos Chagas e o candidato deve pagar a taxa de R$ 110 para vagas de ensino médio e R$ 140 de ensino superior.

É necessário possuir o ensino médio ou superior completo na especialidade requerida no certame para ocupar a vaga em caso de aprovação. Para conferir os temas abordados na prova do concurso estão disponíveis neste link: (MPAM).

VAGAS DISPONÍVEIS NO CONCURSO PARA ENSINO MÉDIO

Cargo - Salário - Nº vagas

Agente de Apoio em administração - R$ 8.034,3 - 20

Técnico em manutenção e suporte em informática - R$ 8.034,3 - 1

Programador - R$ 8.034,3 - 2

Técnico de telecomunicações - R$ 8.034,3 - Reserva de Cadastro

VAGAS DISPONÍVEIS NO CONCURSO PARA ENSINO SUPERIOR

Cargo - Salário - Vagas

Analista de sistema - R$ 11.569,64 - 1

Design editorial e gráfico - R$ 11.569,64 - 1

Pedagogo - R$ 11.569,64 - 1

Arquiteto - R$ 11.569,64 - 2

Engenheiro Elétrico - R$ 11.569,64 - 2

Contador - R$ 11.569,64 - 3

Engenheiro Civil - R$ 11.569,64 - 3

Agente técnico em administração - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Analista de bancos de dados - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Analista de rede - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Arquivista - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Assistente Social - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Bibliotecário - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Comunicólogo - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Economista - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Engenheiro Florestal - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Estatístico - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Médico - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Psicólogo - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro

Webdesigner - R$ 11.569,64 - Reserva de Cadastro