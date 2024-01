Apple lança ferramenta que dificulta transações e acesso a senhas em caso de roubo de iPhone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple lançou nesta terça (23) um recurso aos iPhones para dificultar que mesmo ladrões que têm o código de desbloqueio de um celular roubado acessem senhas salvas, façam operações financeiras por meio de aplicativos e restaurem os padrões de fábrica para vender os aparelhos.

Esse modo, que pode ser ativado nos ajustes do aparelho, impõe camadas de autenticação adicionais quando o iPhone está longe de locais conhecidos, como casa ou trabalho. A ferramenta, chamada de "Proteção de dispositivo roubado", apareceu pela primeira vez em versão de testes de 12 de dezembro.

A novidade fica disponível a partir da atualização do aparelho para a versão do iOS 17.3, que estreou nesta terça e já está disponível no Brasil. O novo sistema operacional está disponível para iPhone XR e modelos posteriores.

Para acessar senhas e cartões de crédito armazenados, o dispositivo solicitará reconhecimento facial ou de digital -sar esses recursos, a menos que haja um sequestro.

A alteração da senha no sistema da Apple (Apple ID) ainda fica bloqueada por uma hora, quando o dispositivo pede nova autenticação com Face ID ou Touch ID. Dessa maneira, a fabricante espera aumentar as chances do usuário consiga marcar o aparelho como perdido para apagar ou bloquear dados.

Essas travas visam dificultar a revenda do dispositivo, da mesma forma que funciona o aplicativo Celular Seguro lançado pelo governo. A solução da Apple não precisa de denúncia, funciona automaticamente com base na geolocalização.

Esses passos adicionais não são requisitados quando o usuário está em localizações gravadas pelo aparelho.

A opção precisa ser ativada pelo usuário para funcionar.

COMO ATIVAR A PROTEÇÃO DE DISPOSITIVO ROUBADO

- Acesse Ajustes e toque em "Face ID e Código"

- Insira o código de acesso do dispositivo

- Toque para ativar ou desativar a Proteção de Dispositivo Roubado

- Veja ações consideradas como críticas pela Apple

Usar as senhas ou chaves-senha salvas no aplicativo Chaves

- Usar os métodos de pagamento salvos no Safari (preenchimento automático)

- Desativar o Modo Perdido Apagar conteúdo e ajustes Solicitar um novo Apple Card

- Ver o número do cartão virtual do Apple Card Realizar algumas ações do Apple Cash e conta Savings no app Carteira (por exemplo, transferências da conta Savings ou Apple Cash)

- Usar o iPhone para configurar um novo dispositivo (por exemplo, Início Rápido)

ATRASO DE SEGURANÇA FUNCIONA PARA ESTAS AÇÕES

- Alterar a senha do ID Apple

- Finalizar sessão do ID Apple

- Atualizar os ajustes de segurança da conta do ID Apple (como adicionar ou remover um dispositivo confiável, Chave Reserva ou Contato de Recuperação)

- Adicionar ou remover o Face ID ou Touch ID

- Alterar a senha do iPhone Redefinir todos os ajustes

- Desativar o recurso Buscar

- Desativar a Proteção de Dispositivo Roubado