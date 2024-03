Dicas para agilizar a restituição do Imposto de Renda nos primeiros lotes

Com o início da declaração do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira (15), muitos contribuintes buscam adiantar-se para receber a restituição mais rapidamente. O 1º lote será pago em 31 de maio, data final para o envio dos documentos à Receita Federal.

Ferramentas como a declaração pré-preenchida ou o enquadramento em grupos prioritários podem agilizar o processo (detalhes abaixo). A restituição é dividida em cinco lotes, priorizando:

- Pessoas Idosas com 80 anos ou mais;

- Pessoas Idosas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doença grave;

- Contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

- Utilizadores da declaração pré-preenchida e/ou que optaram pelo recebimento da restituição via Pix.

Especialistas recomendam o envio antecipado dos documentos, mas alertam para a precisão das informações.

Erros podem levar à malha fina. Em caso de inconsistências, a declaração pode ser retida para análise, atrasando a restituição. Se estiver tudo correto, a declaração entra na fila de pagamento, seguindo os critérios mencionados.

A Receita Federal permite receber a restituição via Pix, desde que a chave esteja vinculada ao CPF do titular. Chaves de e-mail, telefone ou aleatórias não são aceitas. Se a chave estiver associada a uma conta inativa, basta alterá-la para a nova conta.

O limite de rendimentos tributáveis para obrigatoriedade de declaração é de R$ 30.639,90 em 2023. Quem ultrapassou esse valor deve declarar o Imposto de Renda este ano.

