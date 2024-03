Tarifas dos Correios terão reajuste de 4,39% a partir de 3 de abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios irão reajustar em 4,39% suas tarifas de serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25) pelo Ministério das Comunicações.

As novas tarifas passam a valer em 3 de abril e foram calculadas de acordo com a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período de janeiro a dezembro de 2023.

Com novo percentual, o valor de envio de carta social acima de 200 gramas e até 250 gramas vai subir de R$ 7,90 para R$ 8,25, por exemplo. Já o serviço de telegrama pela internet subirá para R$ 10,74. O valor anterior era R$ 10,29.

Nos serviços postais internacionais, a variação de preço por pesos de cartas e postais na modalidade prioritária também terá reajuste.

Diferentemente das demais modalidades, neste caso, os valores variam conforme o grupo tarifário ao qual o país de destino faz parte.

Todas as novas tarifas podem ser consultadas na portaria nº 12.549, de 14 de março de 2024, disponível no seguinte link: https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-mcom-n-12.549-de-14-de-marco-de-2024-549877335.