Bolsa Trabalho: entenda o programa que visa dar suporte a desempregados

O Bolsa Trabalho, integrante do Programa Bolsa do Povo em São Paulo, oferece um auxílio de R$ 540 a desempregados, visando apoiar sua reintegração ao mercado de trabalho.

Funcionamento do Bolsa Trabalho: Os participantes prestam serviços em órgãos públicos e realizam cursos de capacitação, recebendo R$ 540 mensais por cinco meses.

Quem Pode Participar? É necessário estar desempregado por um ano, não ser beneficiário do Seguro Desemprego ou similar, ter renda per capita de até meio salário-mínimo, residir em São Paulo há dois anos e ser o único beneficiário na família.

Inscrições e Convocações: Feitas online no portal Bolsa do Povo, as inscrições são gratuitas. A convocação ocorre pelo Diário Oficial do Estado e por e-mail, SMS e telefone.

Pagamento: Efetuado pelo Cartão Bolsa do Povo, é essencial manter o CPF regular perante a Receita Federal.

Dúvidas e Adesão Municipal: Para informações, contate a Central de Atendimento do Bolsa do Povo. Municípios interessados podem se cadastrar no portal, indicando locais de apoio e coordenadores.

