Musk chega a Pequim e diz que 'todos os carros serão elétricos no futuro'

NELSON DE SÁ

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Após dias de especulação em mídia social, o CEO da montadora de carros elétricos Tesla, Elon Musk, chegou a Pequim e declarou rapidamente, em vídeo veiculado pelo Yuyuantantian, canal de Weibo ligado à rede CCTV: "Estou muito feliz em ver o progresso dos veículos elétricos na China. Todos os carros serão elétricos no futuro".

A Tesla não participou do salão do automóvel da capital chinesa, encerrado no dia anterior e que teve como estrela o lançamento do primeiro carro da Xiaomi, concorrente direto da montadora americana. Musk vem perdendo participação no mercado chinês.

Segundo a agência de notícias Reuters, sem identificar fonte, a expectativa é que Musk se reúna com autoridades chinesas para discutir o lançamento da mais nova versão de seu software de direção autônoma, ainda ausente do país.

Dez dias atrás, a Tesla divulgou a demissão de 10% de seus funcionários ao redor do mundo, inclusive na China. Dois dias depois, anunciou o início, agora em maio, da construção de uma "megafábrica" de baterias em Xangai.

Na semana passada, Musk cancelou na última hora uma viagem à Índia, onde se encontraria com o primeiro-ministro Narendra Modi na reta final das eleições. A Tesla vem avaliando a possibilidade de investir também no país.

