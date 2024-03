Sete dicas para melhorar a qualidade do ar em casa

Gastar dinheiro em purificadores de ar pode ser uma alternativa para conseguir ter um ar mais respirável em casa. Ainda assim, basta seguir algumas dicas práticas para alcançar um efeito semelhante.

Segundo o 'website' Tom's Guide, uma das soluções passa por abrir as janelas. Deve criar uma pequena ventilação, mas ter sempre cuidado com as diferenças de temperatura com o exterior.

Apostar em plantas é outra das soluções. Existem algumas que conseguem absorver o dióxido de carbono através das folhas e das raízes. Limpar o pó com frequência é também uma dica a seguir. Aposte em panos de microfibra e deixe os espanadores de lado.

Deixe de lado os purificadores com óleos essenciais. Podem deixar o ar com um cheiro agradável, mas contêm alguns químicos nocivos. As velas são sempre uma melhor opção.

À base de cera de abelha, de soja ou óleo de coco, neutralizam os maus odores e melhoram a qualidade do ar. Limpar os filtros do ar condicionado é outra prática que deve adotar.

Retire os sapatos ao entrar em casa. É uma rotina que só traz benefícios à qualidade do ar em casa.

Leia Também: Dez plantas que decoram a casa e fazem maravilhas pela saúde