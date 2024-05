PF encontra garimpo ilegal no Amazonas e resgata 70 trabalhadores

A Polícia Federal anunciou a descoberta de mais de 70 trabalhadores sujeitos a condições degradantes, equiparadas à escravidão, no sul do estado do Amazonas, envolvidos na extração ilegal de ouro.

Em comunicado, a polícia informou que, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e outros órgãos, deu início à Operação Mineração Obscura na última sexta-feira, para investigar denúncias de atividades de mineração ilegal na cidade de Maués, sul do Amazonas, e resgatar trabalhadores em situação análoga à escravidão.

Os trabalhadores encontrados estavam envolvidos na extração de minérios em poços subterrâneos, sem equipamentos de proteção individual. O comunicado também menciona a prática de servidão por dívida, indicando uma exploração desumana.

De acordo com as investigações, o local era um dos mais lucrativos de toda a América Latina em extração ilegal de minérios, com uma produção diária superior a 6 quilos de ouro.

"A ação conjunta visa não apenas coibir atividades ilegais, mas também proteger os direitos dos trabalhadores e preservar o meio ambiente", acrescentou a Polícia Federal.

As autoridades destacaram que os responsáveis pela mineração ilegal serão responsabilizados legalmente, enquanto medidas serão tomadas para garantir o resgate e a assistência adequada aos trabalhadores em situação de vulnerabilidade encontrados.

