Sadio Mané quebra silêncio após agredir Leroy Sané com murro

Sadio Mané aproveitou o período de férias para se desculpar publicamente pelo lamentável incidente em que agrediu Leroy Sané no vestiário após a derrota do Bayern de Munique contra o Manchester City, em um jogo da Liga dos Campeões. O atacante senegalês admite que gerenciou mal a situação, mas também ressalta que esse tipo de coisa é comum no futebol.

"Essas coisas podem acontecer. Neste caso, aconteceu de fato, mas conseguimos resolver. É bom que os problemas sejam resolvidos, mas não dessa maneira. Faz parte do passado. Vamos tentar, juntos, ajudar o clube a alcançar os objetivos da próxima temporada", disse Mané, conforme citado pelo Mundo Deportivo.

"Agora estou de férias com minha família. Foi uma temporada muito complicada. Não foi uma surpresa, porque eu sabia que as coisas não seriam fáceis. Eu adoro desafios, e o Bayern é um grande desafio. Sair? Se Deus quiser e se tudo correr bem, voltarei ao Bayern", concluiu o atacante senegalês, que chegou a Munique há quase um ano.

