Pogba tem proposta para reencontrar Cristiano Ronaldo como adversário

Antigos companheiros de equipe no Manchester United durante a temporada 2021/22, Paul Pogba e Cristiano Ronaldo podem se reencontrar na Arábia Saudita, mas desta vez como adversários.

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio revelou neste domingo que o meio-campista francês recebeu uma proposta milionária para se juntar a Jota, Kanté e Benzema no elenco do Al Ittihad, comandado por Nuno Espírito Santo.

Segundo a mesma fonte, o clube de Riad ofereceu um contrato de três anos no valor de 100 milhões de euros. Paul Pogba esteve recentemente na Arábia Saudita e já visitou as instalações do clube, mas ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a proposta.

Na última temporada, vestindo a camisa da Juventus, Pogba, que possui contrato até junho de 2026, disputou apenas 10 jogos, estreando apenas no final de fevereiro.

Leia Também: Sergio Rico se recupera bem de acidente de cavalo e agradece: 'Me sinto muito sortudo'