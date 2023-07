Revelada a primeira imagem de Sergio Rico no hospital

Os avanços de Sergio Rico após o acidente com um cavalo durante o El Rocío estão sendo rápidos.

Tanto que sua esposa, Alba Silva, compartilhou a primeira imagem do goleiro do Paris Saint-Germain no hospital, em um momento comum para um casal.

Na foto publicada pela esposa do goleiro em suas histórias do Instagram, o casal pode ser visto de mãos dadas, assistindo a um vídeo em um tablet, que poderia muito bem ser um filme ou uma série.

Uma imagem que a jovem acompanhou com o seguinte texto: "Não importa onde, mas sim com quem", referindo-se ao fato de que o mais importante é estarem juntos, mesmo que, por enquanto, seja no hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, onde o jogador está internado.



© Instagram

