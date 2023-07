Suíça 'varre' Filipinas e sobe à liderança do grupo

A Suíça começou com o pé direito sua participação no Campeonato do Mundo de futebol feminino, na manhã desta sexta-feira, ao vencer as Filipinas por 2-0, em jogo válido pela primeira rodada do grupo A da competição.

Depois de dominar a primeira parte, as jogadoras suíças conseguiram marcar o primeiro gol do jogo perto do intervalo. Ramona Bachmann foi chamada para cobrar um pênalti e não desperdiçou, marcando aos 45 minutos.

No início do segundo tempo, Seraina Piubel consolidou a vitória da Suíça com um chute certeiro aos 64 minutos. Em um lance confuso na área, a goleira das Filipinas defendeu, mas a meio-campista não perdoou.

Com esse resultado, a Suíça assumiu a liderança do grupo A com três pontos, os mesmos que a anfitriã Nova Zelândia, que havia vencido a Noruega por 1-0 no dia anterior. As Filipinas ocupam a última posição do grupo com zero pontos.