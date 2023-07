PSG aceitou proposta de quase R$1,6 bilhão por Mbappé, diz TV

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain aceitou uma proposta de R$ 1,57 bilhão (300 milhões de euros) do Al-Hilal por Mbappé.

A direção do PSG já deu permissão para o clube da Arábia Saudita negociar com o jogador. A informação é do jornalista e apresentador da Sky Sports Kaveh Solhekol.

Cabe a Mbappé e sua equipe decidirem se querem ouvir e dar sequência para a proposta.

Mbappé deseja cumprir seu último ano de contrato no clube francês.

O PSG deseja que o atleta renove ou saia nesta janela de transferência.

O jogador foi cortado da pré-temporada do time e não viajou com a delegação para os amistosos no Japão.