Jogador de time de astro da Marvel perfura pulmão em vitória sobre United

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Paul Mullin, artilheiro do Wrexham, time de Ryan Reynolds, perfurou o pulmão no amistoso contra o Manchester United, disputado ontem, nos Estados Unidos.

Paul Mullin sofreu a lesão depois de colidir com o goleiro do time inglês, Nathan Bishop.

Ele foi atendido pelos médicos por oito minutos e precisou deixar o gramado usando uma máscara de oxigênio.

A perfuração no pulmão foi constatada após exames. O jogador postou uma foto na cama do hospital, tranquilizando os fãs.

O time do astro da Marvel, venceu o Manchester por 3 a 1 com gols de Elliot Lee, Aaron Hayden e Sam Dalby. O time inglês, que descontou com Marc Jurado, entrou em campo com jogadores mais jovens.

