Luis Suárez explica saída do Grêmio e revela planos com Messi

Luis Suárez concedeu uma extensa entrevista ao programa 'Punto Penal', transmitido pela emissora de televisão uruguaia Canal 10, neste domingo, na qual explicou os motivos que o vão levar a abandonar o Grêmio, já no final do presente ano de 2023.

O jogador de 36 anos confessou que optou por assinar com o clube brasileiro pelo fato de este não estar apurado para as competições continentais, o que lhe permitiria um maior tempo de descanso. No entanto, a sua mentalidade competitiva impediu-o de seguir nessa direção.

"Quando te sentes bem, com vontade e a sorrir, também sabes que, se não jogas, fazes falta ao clube e ao treinador. Eu sou cabeça dura, e a minha obrigação é render ao serviço do Grêmio. Por mais que doa, se o posso suportar, é a minha obrigação", afirmou.

"Depois, são decisões que temos de tomar quanto ao futuro. Nós sabíamos que o calendário era exigente, mas, quando chega, apercebes-te de que, realmente, é muito carregado", acrescentou.

O atacante assumiu, ainda, que fala "diariamente" com Lionel Messi e não escondeu que tem como objetivo terminar a carreira ao lado do amigo: "De um ano para o outro, eu fui para o Atlético de Madrid e ele para o PSG. Agora, ele decidiu ir para Miami. Já tinha ganho tudo, e vejo-o feliz. Esperemos que, em algum momento, isso possa acontecer".

