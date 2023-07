Japão 'atropela' Espanha e já conhece adversário nas 'oitavas' da Copa

A seleção japonesa encerrou com grande destaque a sua participação na fase de grupos na Copa do Mundo de futebol feminino, ao derrotar a seleção espanhola por contundentes 4-0, no Wellington Regional Stadium, na Nova Zelândia.

Hinata Miyazawa protagonizou uma exibição arrasadora na primeira parte, ao marcar dois gols aos 12 e aos 40 minutos, além de dar uma assistência para Riko Ueki anotar o terceiro gol aos 29 minutos. No segundo tempo, foi a vez de Mina Tanaka deixar a sua marca.

No outro jogo, disputado no mesmo horário, entre times já eliminados da próxima fase, a Zâmbia venceu a Costa Rica por 3 a 1. Lushomo Mweemba, Barbra Banda e Racheal Kundananji marcaram para as africanas, e Melissa Monge descontou para as americanas.

Com esses resultados, o Japão termina o Grupo C na liderança isolada, somando nove pontos em nove possíveis, com 11 gols marcados e nenhum sofrido. Em seguida, temos a Espanha com seis pontos, Zâmbia com três e Costa Rica sem pontos.

Com isso, nas oitavas de final, as japonesas enfrentarão a Noruega, que ficou em segundo lugar no Grupo A. Já a Espanha tem um duelo marcado com a Suíça, que conquistou o primeiro lugar no seu grupo. Ambos os jogos serão realizados em 5 de agosto.

