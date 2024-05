Carol Nakamura rebate críticas por estar no Rio Grande do Sul

(FOLHAPRESS) - Carol Nakamura e o marido Guilherme Leonel estão no Rio Grande do Sul há dois dias e trabalham como voluntários nos resgates de animais na cidades gaúchas devastadas pelas fortes chuvas da semana passada.

A influenciadora digital e apresentadora vem compartilhando os salvamentos e lamentou receber críticas de muitos internautas em suas redes sociais.

"Existem pessoas que julgam sem saber e sem fazer nada. Acham que o mundo gira em torno de engajamento e mal sabem que nós ajudamos os bichinhos antes mesmo de existir redes sociais", começou Carol. "Uma foto de biquíni dá mais engajamento que um resgate. Infelizmente".

O casal tem usado uma moto aquática para recuperar animais ilhados em locais distantes. "Sai do Rio de Janeiro com a seguinte a frase: 'se eu resgatar uma vida que seja, já valeu minha viagem'. Saldo do primeiro dia: três cachorros, duas galinhas e duas ratoeiras. É bem puxado, demanda muita energia, mas a sensação de dever cumprido é maravilhosa", disse Carol.

Ela também agradeceu o apoio de Guilherme na missão em prol dos animais. Os dois estão casados há três anos. "Encontrei a minha alma gêmea. Eu sempre fui assim, muitas vezes gostaria de não ser porque a gente sofre muito com as perdas. Mas quando paro para pensar nas vidas salvas, tudo vale à pena".

