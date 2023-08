Holanda vence África do Sul e enfrenta Espanha nas quartas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As disputas para as vagas das quartas de final da Copa do Mundo Feminina seguem acirradas. Desta vez, a vitória foi na madrugada deste domingo (6) da seleção holandesa por 2 a 0 contra a África do Sul, no Allianz Stadium, em Sydney.

As seleções se enfrentaram três vezes e a Holanda ganhou todas. Na fase de grupos, todas as três seleções africanas conseguiram classificação, o que é algo inédito: essa é a segunda participação da África do Sul e a primeira vez que o time alcança a fase eliminatória. A classificação veio de forma dramática com um gol nos instantes finais sobre a Itália, resultando na vitória africana por 3 a 2.

Já a Holanda é a atual vice-campeã e uma das favoritas ao título mundial. As seleções holandesas feminina e masculina são temidas nos Mundiais, o que é justificável. A Laranja Mecânica ficou em primeiro em um grupo com os Estados Unidos, seleção considerada a maior favorita ao título e que ganhou da própria Holanda na final de 2019.

O primeiro gol holandês não demorou para acontecer: aos 9 minutos do primeiro tempo, a meia campista Jill Roord aproveita o espaço deixado pela zaga e cabeceia com êxito. Com 30 minutos de primeiro tempo, além do gol sofrido, a África do Sul se vê obrigada a fazer uma substituição quando Jermaine Seoposenwe se machuca dentro do campo defensivo.

No lugar da meia campista africana entra a atacante Wendy Shongwe -uma tentativa de tornar a equipe mais agressiva, mas mais um baque estremece a fortaleza africana. A zagueira Bambanani Mbane sente o tornozelo e também precisa ser substituída. Mesmo com as mudanças não planejadas, a equipe africana conseguiu uma finalização, mas a goleira D. van Domselaar fechou o gol.

A Holanda aumentou vantagem aos 23 minutos do segundo tempo. Lineth Beerensteyn aproveitou a assistência da ponta-esquerda Lieke Matens e ainda contou com a grande falha da goleira africana Kaylin Swart.

Apesar da rapidez e agressividade da atacante Thembi Kgatlana e um gol anulado aos 12 minutos do segundo tempo, a Laranja Mecânica manteve o controle durante boa parte do jogo, gerando uma África do Sul com pouca organização e jogadas desesperadas. Em 2019, a África do Sul perdeu os três jogos da fase de grupos e dessa vez chegou longe, mas infelizmente não deu: a equipe também não contava com Van Domselaar e sua defesa impenetrável.

Com a África do Sul indo para casa, a seleção holandesa se prepara para enfrentar a favorita Espanha, que venceu a Suíça por 5 a 0 na madrugada desse sábado (5).

HOLANDA

Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt e Janssen; Pelova (Wilms), Groenen, Brugts (Casparij), Roord (Snoeijs) e Van de Donk (Egurrola); Beerensteyn e Martens (Baijings). Técnico: Andries Jonker

ÁFRICA DO SUL

Swart; Ramalepe, Mbane (Makhubela), Matlou e Dhlamini; Magaia (Cesane), Gamede e Motlhalo (Kgadiete); Biyana, Seoposenwe (Shongwe) e Kgatlana. Técnica: Desiree EllisEstádio: Sydney Football Stadium, em Sydney (Austrália)

Público: 40.233

Árbitra: Yoshimi Yamashita (JAP)

Auxiliares: Makoto Bonozo e Noaomi Teshirogi (ambas do Japão)

Cartões amarelos: Van de Donk (Holanda)

Gols: Roord (HOL), aos 9 minutos do primeiro tempo; Beerensteyn (HOL), aos 22 minutos do segundo tempo