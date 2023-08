Espanhóis revelam motivo pelo qual Xavi não quer Neymar no Barcelona

O futuro de Neymar continua sendo uma incógnita e o eventual regresso ao Barcelona tende a ser visto como um cenário pouco provável por conta de... Xavi Hernández. O treinador blaugrana não vê com bons olhos o regresso de um jogador com quem chegou a compartilhar o campo, por conta do lado extra desportivo. Segundo explica o AS, este sábado, Xavi tem receio que Neymar seja uma má influência para os mais jovens.

Além disso, há outro entrave à contratação de Neymar. A situação financeira do Barcelona não é a melhor e o clube tarda em arranjar uma solução para inscrever os jogadores que contratou neste mercado de verão.

De todo o mundo, e ainda segundo a mesma fonte, Xavi é o único que pode 'desbloquear' a situação, podendo telefonar a Neymar e explicar aquilo que lhe vai exigir para regressar a Camp Nou.

