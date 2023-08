Morre Paollo Madeira, jogador luso-brasileiro de 27 anos

O atacante luso-brasileiro Paollo Madeira morreu este sábado (12), informou o HAGL, clube que representava, em nota oficial. O jogador de 27 anos perdeu a vida em decorrência de um acidente de viação que também provocou a morte de um elemento da equipe médica e de um elemento da equipa técnica.

Também o Farense, clube de Portugal, já reagiu à morte do jogador que passou pelo clube entre 2021 e 2022.

"É com grande consternação e pesar que o Sporting Clube Farense comunica a notícia do falecimento do ex atleta Paollo Madeira. À família enlutada e aos seus amigos, apresentamos as nossas mais sentidas condolências", pode ler-se no comunicado do Farense.

É com grande consternação e pesar que o Sporting Clube Farense comunica a notícia do falecimento do ex atleta Paollo Madeira.



À família enlutada e aos seus amigos, apresentamos as nossas mais sentidas condolências. ? pic.twitter.com/EO28UHCRNy — SC Farense (@SCFarense_) August 12, 2023

Nascido no Brasil, Paollo Madeira iniciou carreira como futebolista em Portugal, tendo passado por Imortal, Quarteirense, Estrela da Amadora e Feirense. Em 2022 mudou-se para o Vietnã, país onde hoje faleceu.

Leia Também: CBF pede à Fifa que proíba jogadores punidos no esquema de apostas de jogar em qualquer país