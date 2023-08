Novo colega de CR7 levou broncas de Dunga e Abel, e rende R$ 7 mi ao Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Comprado pelo Al Nassr por 60 milhões de euros (R$ 316,3 milhões na cotação atual), o brasileiro Otávio é um dos novos colegas de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Cria do Internacional, ele levou broncas de Dunga e Abel e fez o time colorado receber R$ 7,1 milhões.

O QUE ACONTECEU

Otávio começou no futsal do Santa Cruz-PE e chegou ao Inter em 2010, inicialmente para a base.

A primeira oportunidade do meia-atacante no principal ocorreu em 2012, sob comando de Dorival Júnior. A titularidade veio no ano seguinte, quando disputou 39 partidas e fez sete gols.

Foi em 2013 que Otávio revelou uma bronca de Dunga, então técnico do time gaúcho. Depois de uma lesão, o jogador se reapresentou acima do peso e levou o puxão de orelha do capitão do tetra.

"Eu me machuquei, fui pra casa e voltei acima do peso. Fiquei comendo besteira, relaxei. O Dunga me botou na linha quando voltei, levei uma bronca, fiz o que ele mandou e agora estou recebendo chances", disse.

ABEL PEDIU MAIS GANA

No ano seguinte, ainda pelo Inter, Otávio foi comandado por Abel Braga e as chances diminuíram.

Mais uma vez, coube ao treinador fazer um pedido que impactou na carreira do jovem: mais vontade. Segundo Abelão, ele e os demais jovens do Inter precisavam 'querer mais'.

"São jogadores que precisam querer mais. O cara não pode se acomodar em estar no grupo, estar entrando", disse Abel.

EUROPA, SELEÇÃO, VENDA MILIONÁRIA BOA PRO INTER

Em 2014 Otávio foi negociado com o Porto por 5 milhões de euros (R$ 26,3 milhões na cotação atual). Ele já tinha sido sondado por Benfica e Borussia Dortmund.

Antes de partir, ele chegou a ser convocado para seleção brasileira de base, mas não se apresentou por um pedido do Inter, que necessitava dele junto ao elenco.

Foram nove temporadas ne Europa, duas emprestado ao Vitória de Guimarães e todas as demais pelo Porto, pelo qual disputou mais de 200 jogos e fez quase 70 gols.

Por lá, ele conseguiu nacionalidade e foi convocado para seleção portuguesa, atuando com Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

A negociação milionária também é boa para o Colorado, que tem direito a 2,25% do valor investido graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa. A quantia se aproxima de 1,35 milhão de euros (R$ 7,1 milhões na cotação atual).