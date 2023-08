"Mbappé vai ficar no Paris Saint-Germain, isso é certo"

"É um prazer jogar com o Mbappé, ele vai ficar aqui, isso é certo. As palavras do guarda-redes do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, após a vitória dos parisienses sobre o Lens, num duelo relativo à 3.ª jornada da Ligue 1, confirmaram mais uma vez que o atacante francês vai ficar na equipe parisiense pelo menos até o término da temporada 2023/24.

O goleiro italiano falou ao Canal + após a vitória do PSG sobre o Lens e elogiou os índices defensivos da sua equipe.

"Agora defendemos melhor, trabalhamos muito na defesa com Luis Enrique. Isto é muito melhor para o goleiro", complementou.

