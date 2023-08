Bia Haddad cai diante de uma inspirada Townsend na segunda fase do US Open

(UOL/FOLHAPRESS) - O tabu continua para Beatriz Haddad Maia no US Open. Em seis participações no torneio americano, a número 1 do Brasil e 19 do mundo continua sem alcançar a terceira rodada. Nesta quarta-feira (30), Bia não conseguiu frear uma agressiva e inspirada Taylor Townsend (27 anos, #132 do mundo) e acabou eliminada por 7/ 6 e 7/5, novamente na segunda fase, como aconteceu no ano passado.

A paulista disputou a chave principal em Nova York duas vezes além deste ano: em 2017, caiu na estreia, superada por Donna Vekic (#52). Em 2022, parou na segunda rodada, superada por Bianca Andreescu (#48). Em suas outras três idas ao torneio (2016, 2018 e 2021), foi superada ainda no qualifying.

OS MOMENTOS-CHAVE

No único game em que Bia ameaçou os ótimos saque de Townsend, a brasileira teve a chance de fazer uma passada para conquistar dois break points, mas viu sua bola bater na fita e quicar fora da quadra. Nos dois pontos seguintes, a americana fez um belo voleio e uma curtinha excelente para confirmar o saque.

No 12º game, após um erro não forçado e uma dupla falta de Bia, a tenista da casa teve dois set points, mas não conseguiu converter. A brasileira jogou quatro pontos perfeitos em sequência, contou com quatro erros de Townsend (três não forçados), se salvou e forçou o tie-break.

Bia começou mal o tie-break. Primeiro, arriscou uma devolução agressiva e errou. No ponto seguinte, voleou uma boa que ia para fora e perdeu o ponto. Em seguida, falhou em um voleio. Townsend aproveitou os dois mini-breaks e abriu 4/0. Pouco depois, com uma ótima devolução, foi para a virada de lado vencendo por 5/1, e Bia não teve mais chances.

Continuou afiada no começo do segundo set, pressionando sempre que possível com devoluções e subidas à rede. No terceiro game, encaixou duas bolas vencedoras e abriu 0/40 no saque da brasileira. Bia salvou os dois primeiros break points, mas cometeu uma dupla falta no terceiro. Pouco depois, a americana confirmou seu serviço e abriu 3/1.

A tenista da casa, no entanto, abriu a porta para uma reação da brasileira quando cometeu quatro erros não forçados no sexto game. Bia empatou a parcial em 3/3, e a torcida brasileira acordou na Quadra 17.

Com o placar em 5/5, Bia cometeu dois erros e, depois de uma boa subida à rede da oponente, precisou sacar em 0/40 novamente. Mais uma vez, salvou um break point, mas mandou um backhand para fora pouco depois e deixou que a rival sacasse para o jogo. Townsend não bobeou.

EM NÚMEROS

Townsend agrediu sempre que pôde e, na maioria das vezes, atacou antes que Bia conseguisse adotar uma postura ofensiva. A americana terminou o jogo com 31 winners, contra apenas 18 da brasileira.

A tenista da casa também foi incrivelmente eficiente nas muitas vezes em que subiu à rede para pressionar a brasileira. Ao todo, Taylor foi à rede 36 vezes e ganhou 27 pontos, com 75% de aproveitamento. Bia não só foi menos à rede como teve aproveitamento pior (7/18, 39%).

E AGORA?

Como também foi eliminada na segunda fase do US Open no ano passado, Bia sairá de Nova York com o mesmo número de pontos no ranking. A brasileira, contudo, pode perder algumas posições, dependendo das campanhas das tenistas logo abaixo dela na lista da WTA.

