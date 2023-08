Luis Rubiales é arrasado pelo próprio tio: "Foi sempre um machista"

Juan Rubiales concedeu uma extensa entrevista à edição desta quarta-feira do jornal espanhol El Mundo, na qual não poupou nas críticas ao próprio sobrinho, de quem foi chefe de gabinete, aquando da chegada à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A relação entre ambos acabaria por terminar em 2020, quando este acusou Luis Rubiales de usar dinheiro do organismo para pagar festas privadas numa vivenda para a qual teriam sido convidadas várias mulheres. Agora, explica tudo o que aconteceu.

"Isso é como casamentos. O primeiro desentendimento que houve foi quando ele me disse que nunca mais o chamasse de 'Luis', mas sim de 'presidente', e deixou bem claro que nunca se enganava, porque era o máximo responsável", começou por afirmar.

"A partir daí, começamos a chamá-lo de 'Kennedy'. Ele não queria ao seu redor pessoas que o contrariassem. Durante a última conversa que tive com ele, ele me disse: 'Tio, temos que encontrar uma maneira de fazer com que o dinheiro da RFEF chegue até o meu pai, todos os meses'", prosseguiu.

"Respondi que não iria participar disso e ele me disse: 'O que você quer dizer?'. Ele respondeu: 'Vá embora daqui, nem sequer quero olhar para você. Já sei de onde você vem'", completou.

Para finalizar, Juan Rubiales abordou as imagens do sobrinho beijando Jenni Hermoso na boca após a conquista do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que levaram à sua suspensão pela FIFA: "Não me surpreenderam, mas me afetaram".

"Luis Rubiales sempre foi um homem com um claro viés machista, muito arrogante, com atitudes à la Torrente. Ele não quer ser um político, mas sim um guerreiro, só que a sociedade espanhola mudou, evoluiu.

